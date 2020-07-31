Следствие предъявляет обвинение муниципальному депутату Москвы Юлии Галяминой в неоднократном нарушении правил проведения массовых акций, сообщил Mpravda.com ее адвокат Михаил Бирюков.

«Сейчас идет допрос Галяминой, ей предъявляют обвинение по статье 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»)», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, вину Галямина не признает.

Ранее против Галяминой возбудили уголовное дело по о неоднократном нарушении правил проведения митингов, максимальная санкция — лишение свободы на пять лет.

Пресс-секретарь штаба депутата Николай Касьян днем в пятницу сообщал, что у Галяминой идет обыск.