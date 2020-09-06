Российский депутат поднял своего ребенка над обрывом, чтобы сделать красивую фотографию, и стал жертвой травли в Сети. Член Ялтинского горсовета Андрей Проценко опубликовал в Фейсбуке фото, на котором держит ребёнка над пропастью. Так он напомнил о сцене из мультфильма «Король Лев».

Facebook Андрея Проценко

Не известно, держал ли на самом деле депутат мальчика над обрывом или это оптическая иллюзия, но аналогия с мультиком понравилась не всем.

Некоторые интернет-пользователи сочли, что мужчина «ради фото рискует жизнью ребёнка».

В ответ Проценко потребовал, чтобы администраторы сообщества удалили эту публикацию, посчитав ее заказной. Он также пообещал 5 тысяч рублей за информацию о своем критике.

«Фейковый аккаунт психбольного! Поливает грязью по заказу! Вознаграждение 5000 рублей, за информацию, кто именно хозяин фейковой страницы! Писать в личку!» — написал парламентарий.

Известно, что Проценко работает в спортивном комитете и пропагандирует здоровый образ жизни в соцсетях.

Ранее «Рамблер» сообщал, что на Украине мать оставила ребенка без присмотра, на него улегся кот и задушил младенца.