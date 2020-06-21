Чудовищная трагедия в Астрахани шокировала абсолютно всех россиян. По версии следствия, Галина Морозова убила своего сына гантелей, а затем забетонировала тело мальчика в доме. «» узнал детали убийства ребёнка.

Артем (имя изменено) пропал ещё весной 2020, мама мальчика Галина Морозова — экс-политик била во все колокола, чтобы найти сына. Накануне забетонированное тело ребёнка нашли в доме одного из старших братьев Артема, сына Галины. Основной подозреваемой на сегодня является мать мальчика Галина Морозова, член экспертного совета при губернаторе, известный политик и общественный деятель в Астрахани.

«» связался с бывшим коллегой Морозовой. Депутат «Справедливой России» Олег Шеин рассказал о специфическом характере и странностях в поведении Галины.

— Человек от нас отошёл полгода назад, что в голове у нее было… Это могли знать только ее новые друзья, — начал Шеин. — В работе Морозова была грамотным специалистом. Но это ни о чем не говорит, историк Соколов (убивший аспирантку) тоже был профессионалом своего дела. Работа — это отдельная история.

— Что в Галине было странного?

— Морозова всегда казалась своеобразной. Она слыла довольно отчужденной, личностные контакты у нее были выражены в слабой форме. В ней что-то копилось-копилось, а потом…

— Почему Галина покинула вашу партию?

— В мой адрес и в адрес моих товарищей Морозова выступала с критикой, обращалась даже к Миронову. А вообще она хотела баллотироваться везде и всюду. Планировала идти в депутаты. Даже на пост губернатора метила.

— О сыне она что-то рассказывала?

— Конечно. Ещё весной она говорила, что он куда-то пропал. Я решил ей позвонить, выразить сочувствие, несмотря на разногласия. Ведь ребёнок пропал! Мне хотелось как-то помочь… Она мне ответила, что мальчик сложный был, что в доме также пропали дорогостоящие вещи. Вот были ее слова: «Найдётся. Через месяц, другой».

— Но он же был совсем ребёнком, какие могли быть сложности в характере в этом возрасте?

— 12 лет — подросток. Занимался спортом, обычный мальчик. Повторюсь, в марте, когда он пропал, я ей позвонил, чтобы сказать слова поддержки, как нормальные люди поступают. Она мне ответила, что у ребёнка была плохая компания. Когда она сказала мне, что, дескать, у мальчика была неважные друзья и из дома пропали какие то вещи, я, подумал, раз так, то найдётся парень, скорее всего, и ей об этом сказал.

— Искали мальчика всем миром?

— Галина говорила посредством Интернета и по всем соцсетям распространяла информацию, что пропал ребёнок, дело получило широкую огласку. К поискам подключились волонтеры и неравнодушные люди: они готовы были прочесывать кварталы — развернулась целая кампания в Астрахани.

— У Галины был муж?

— Я не вникал в детали ее жизни, но, по-моему, был.

— Мы не можем ее обвинять, она пока главный подозреваемый, но, как думаете, развернутся события?

— Я думаю, ее будут обследовать психиатры. Но ещё в прошлом году, когда она с нами (партией) разорвала отношения, ей уже нужен был большой психологической отдых. У нее происходили какие-то процессы в голове, нормальный человек не может поступать так, как делала она. Галина резко разорвала с нами отношения и даже потребовала моего исключения из партии. Я тогда ещё сказал, что у неё нервный срыв.

— Сколько у нее было детей?

— Всего — четверо. Я выяснял, что они большенькие уже. Стоит отметить, что серьезные проблема будут у семьи ее старшего сына. Потому что погибшего мальчика похоронили в бетоне его дома. А у него двое своих маленьких детей. Старший сын, вероятнее всего, также пойдёт под суд.

— Получается, что остальные дети знали, что сделала их мать?

— Нет, родные не знали об этом. Дочь была очень шокирована тем, что случилось.

— Мальчик был захоронен в доме старшего сына, он мог про это не знать?

— Само захоронение было обнаружено там. Сын, конечно, знал, что мать сделала. Ведь это был его дом. Если не пренебрегать мистикой, то стоит вспомнить, что когда мальчик пропал, одна из астраханских предсказательниц увидела: пропавший ребёнок был убит одним из близких родственников и похоронен в доме также одного из близких.

— В городе как относятся к случившемуся?

— Конечно, мы, астраханцы, все друг друга знаем. Многие горожане и мои друзья, в частности, помогали Морозовой в поисках ребёнка. По городу были расклеены тысячи объявлений, люди прочесывали кварталы и новостройки. И тут такое… Это не укладывается в голове.