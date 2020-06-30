Состояние экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева оценивается врачами как средней тяжести, сообщила журналистам во вторник депутат парламента Киргизии Асель Кодуранова.

«Я сейчас разговаривала с главврачом больницы. Он сказал, что состояние Алмазбека Шаршеновича оценивается, как средней тяжести», — заявила депутат.

По словам Кодурановой, Атамбаев находится в «красной зоне» больницы и никого туда не пускают.

Во вторник пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии сообщила, что экс-президента после онлайн-консилиума врачей перевели из СИЗО ГКНБ в клиническую больницу управделами президента и правительства с двусторонней пневмонией. У Атамбаева подозревали коронавирус, но тест оказался отрицательным.

Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела, Атамбаева обвинили в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Он неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.