Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа», глава парламентского комитета по социальной политике Галина Третьякова считает, что в бедных семьях рождаются дети «низкого качества».

«Когда мы предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ребенку равные права, образование и так далее, а рождают ребенка для того, чтобы получить материальную помощь, тогда мы получаем, я скажу жёстко, детей очень низкого качества, которые тоже садятся на общественные средства. Это Маргарет Тэтчер тоже говорила когда-то», — заявила Третьякова в ходе онлайн конференции.

Она также рассказала, что в ряде стран есть очень жесткая политика в отношении безработных.

«Великобритания в этом смысле очень жестокая по отношению к тем, кто не работает. У них даже когда-то был заместитель министра соцполитики, который сказал, что тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизован. Вот такая жестокая политика. Хочу сказать, что очень часто Ли Куана Ю (экс-премьер Сингапура — ред.) вспоминают, что там очень хороший Сингапур. Ли Куан Ю стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования», — сказала депутат.

Парламентарий также сказала, что нужно очень жёсткими методами «выкорчевывать» в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами. «Песню нужно петь тому, кто каждый день встает на защиту своей родины, своего дома, на то, чтобы кормить своих содержанцев. Все, кто этого не делает, не могут относить себя к достойной жизни. Так, я считаю, нужно защищать простого человека», — сказала политик.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что число безработных на Украине за период карантина, введенного из-за коронавируса, выросло в десять раз. Пресс-служба Государственной службы занятости ранее сообщила, что количество зарегистрированных безработных на Украине из-за карантина выросло в мае на 48% по сравнению с маем 2019 года, до 456,8 тысячи человек. Позднее Шмыгаль заявил, что число безработных в Украине за полтора месяца карантина из-за коронавируса COVID-19 увеличилось на 200 тысяч человек.