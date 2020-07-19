Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Галина Третьякова предлагает дополнить разрабатываемый законопроект об оппозиции нормами о том, как должна работать коалиция.

«Одной из насущных проблем сегодня является подготовка закона, его готовят сейчас в группах, говорят, что это закон об оппозиции. На самом деле парламент требует изменений не только в оппозиции, но и в коалиции», — рассказала она в интервью интернет-изданию hromadske.

Третьякова отметила, что одно из ее предложений в рабочей группе по обсуждению этого проекта закона заключается в том, чтобы расписать не только то, как оппозиция может продвигать свои идеи, но и как работает коалиция.

«Очень часто говорят, что коалиционное соглашение — это эти реформы или политики, которые записаны в коалиционном соглашении. Это суть соглашения, но предстоит еще большая часть коалиционного соглашения, которое называется «организационная часть», и ее можно перевести на простой язык: «Как мы договариваемся», чтобы была принята эта политическая программа», — пояснила депутат.

По ее словам, это поможет наладить сотрудничество между депутатами и избежать драк и негативных явлений в парламенте. Третьякова назвала это «большой парламентской реформой», которая еще не выписана.