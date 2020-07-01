Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал партию сторонников Владимира Зеленского «Слуга народа» и обвинил ее членов в предательстве. Выступление политика в парламенте транслировал канал «112 Украина».

Так он прокомментировал слова депутата от фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой, которая возглавляет парламентский комитет по соцполитике. На прошлой неделе в украинских СМИ появилось видео онлайн-конференции, где Третьякова заявила, что в бедных семьях рождаются дети «низкого качества».

«Прошлая неделя показала, что вы уже не «слуги», вы уже «господа». Один из лидеров вашей партии, глава профильного комитета (Галина Третьякова — Прим. ред.) заявила, что людей, которые мало зарабатывают, надо стерилизовать. <…> Если она останется в этом зале и останется главой комитета в украинском парламенте, это будет не просто позором для Верховной рады, это окончательно докажет, что вы такие, как она, и разделяете ее взгляды», — сказал он.

Рабинович добавил, что это «не единственное проявление фашизма» на Украине. Депутат напомнил, что ранее националисты избили битами представителя одной из оппозиционных партий. Также, по его словам, нападкам подвергаются и другие оппозиционеры, несогласные с идеями фашизма, которые, как считает Рабинович, разделяют в центральной власти.

«Вся страна в шоке, а вы молчите, президент молчит. Понятна ваша философия. Какая разница рабам, которые превратились в господ, что там с холопами вообще происходит. Вы предали своих избирателей, предали страну, и прощения вам не будет. Вы увидите результаты ваших дел на местных выборах. Украина в своем преимущественном большинстве не любит фашизм, и вы это увидите», — заключил депутат.