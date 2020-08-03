Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что террористов на Украине нужно расстреливать на месте преступления.

Ранее в понедельник заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взорвать бомбу в банке в бизнес-центре в центре Киева. Позднее спецназ Службы безопасности Украины в прямом эфире скрутил злоумышленника.

«Подобных циркачей-террористов я бы немедленно приводил к смертному приговору. Причем, исполнение производил бы прямо на месте преступления без суда и следствия. Для того, чтобы неповадно было нести угрозу украинскому обществу… Когда их начнут снайперы рассчитывать на месте преступления, да ликвидировать, то это даст намного более эффективный результат, чем любые воспитательные процессы, которые могут происходить с этими людьми», — заявил Кива в понедельник в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, тенденция террористических актов на Украине — это следствие безнаказанности и нивелирования законов украинской властью и правоохранителями.

«Очень долго в нашей стране искусственно создавалась прослойка населения, которая была неприкасаемой для закона. А это псевдонационалистические группы, маргинальные группы, которые власть всегда использовала для травли и запугивания отдельных слоев общества — политиков или же неугодных власти личностей. И конечно, за шесть лет это породило ощущение того, что если ты атовец (участник военного конфликта в Донбассе со стороны Киева — ред.) или волонтер, или активист, ты можешь, по большому счету, не обращать внимания на закон или твои действия всегда будут оправданы», — отметил он.

На Украине участились случаи захвата заложников. Двадцать первого июля в центре Луцка мужчина захватил автобус с 13 пассажирами, при себе у него были взрывчатка и оружие. Переговоры длились более десяти часов, всех заложников удалось освободить, никто не пострадал. Мужчина был задержан. В Полтавской области 23 июля мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожал взорвать гранату, взял в заложники полицейского и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. Позже он бросил машину, отпустил заложника невредимым и скрылся. Первого августа Геращенко заявил, что полицейские обнаружили мужчину и ликвидировали его после того, как он во время задержания вновь взял в заложники сотрудника правоохранительных органов.