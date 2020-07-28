Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам финансовой и налоговой политики, депутат фракции «Слуга народа» Данил Гетманцев сообщил, что заразился коронавирусом.

«Вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю. Тем, кто со мной контактировал с прошлого понедельника, прошу сдать тест», — написал во вторник Гетманцев на своей странице в Facebook.

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 66 575 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1629 человек, выздоровели 36 744 человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.