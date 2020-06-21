Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин осудил акцию KyivPride в Киеве , в рамках которой сняли на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ.

Активисты запустили дрон с ЛГБТ-баннером. Пролетая над монументом, он завис над памятником так, будто бы флаг «подвесили» на меч скульптуры.

"Великий флаг ЛГБТ+ сегодня по всему Киеву. Продолжение следует", — написали они.

Волошин выразил возмущение произошедшим в своем фейсбуке .

"Нет слов. И это в канун 22 июня! Сделать из символа Родины, потерявшей миллионы сыновей и дочерей, намек на несчастных женщин, от которых ждут поддержки девиантные дети, это не просто кощунство — это идиотизм", — написал он.

Депутат заключил, что «задеть людей больше было трудно».