Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.

Ранее Деркач обнародовал первую часть записей якобы телефонных разговоров Порошенко и Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. Один из разговоров касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов. Кроме того, в записи обсуждались вопросы якобы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства экс-премьера Владимира Гройсмана. Порошенко заявлял, что эти записи были сфабрикованы.

«Вторую часть (записей – ред.) мы получили, вторую часть я тоже передам (в Госбюро расследований – ред.)», — сказал Деркач в ходе пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал «112. Украина». Он отметил, что был в Госбюро на допросе в качестве свидетеля и дал показания касательно обнародованных ранее записей, якобы полученных им от журналистов.

В частности, в ходе телефонных переговоров человек с голосом, похожим на голос Байдена, обсуждал увольнение Андрея Коболева с должности главы «Нафтогаза Украины», на чем настаивал Владимир Гройсман, занимавший должность премьера Украины. Байден якобы высказался против этого увольнения и человек с голосом, похожим на голос Порошенко, пообещал не допустить увольнения Коболева и разобраться в ситуации. «В Европе это (увольнение Коболева – ред.) может восприниматься как проблема… Я надеюсь, вы убедите премьер-министра Украины притормозить с этим…», — якобы сказал Байден Порошенко.

Кроме того, якобы Байден и Порошенко обсуждали необходимость повышения тарифов на Украине по требованию МВФ. Среди прочего, Порошенко якобы пообещал Байдену давить на совет реформ и правительство для выполнения требований МВФ. Также, согласно аудиозаписям, собеседники якобы обсуждали кандидатуру Юрия Луценко на должность генпрокурора.

Порошенко и Байден якобы также обсуждали национализацию «Приватбанка» и противодействие этому процессу со стороны его бывшего владельца Игоря Коломойского а также сотрудничество украинских и американских спецслужб, в частности ЦРУ, по делу в отношении экс-депутата Верховной рады Украины Александра Онищенко. В том числе, Порошенко якобы поблагодарил Байдена за отказ американских властей сотрудничать с Онищенко. Байден якобы заверил экс-президента Украины о том, что американские спецслужбы, в том числе и ФБР, не сотрудничают с экс-депутатом.

Еще один разговор политиков якобы касался экс-премьера Украины Арсения Яценюка. В частности, Порошенко якобы просил Байдена «донести Яценюку» необходимость поддержки правительством минского переговорного процесса по урегулированию ситуации в Донбассе и поддержки правительством политики президента. После отставки Яценюка Порошенко якобы уверял Байдена «что у нас нет ничего на него (Яценюка – ред.)… и мы защитим его».

Ранее украинские СМИ сообщили, что Госбюро расследований завело дело из-за прослушки разговора Порошенко и Байдена. В частности, была опубликована выписка из Единого реестра досудебных расследований, в которой говорилось, что незаконное использование технических средств получения информации могло причинить вред государственным интересам. Госбюро расследований вызывало Порошенко на допрос, однако он не явился. Позже Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что по делу о прослушке разговоров Порошенко с Байденом назначена экспертиза.