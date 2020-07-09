Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал аудиозапись телефонного разговора, который, как он утверждает, состоялся 30 апреля 2015 года между тогдашним президентом Украины Петром Порошенко и российским лидером Владимиром Путиным.

"Эти записи нам передали журналисты-расследователи, имеющие всю информацию, и мы передали эти документы уже сегодня в правоохранительные органы", — сказал Деркач на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал "112 Украина".

На записи человек с голосом, похожим на голос Порошенко, предлагает собеседнику, голос которого похож на голос Путина, более конструктивно подойти к подготовке заседаний контактной группы по Донбассу в Минске.

"Я считаю, что мы с Минска с пустыми руками выходить не должны. Желательно, чтобы там были конкретные позиции, которые привели к конкретному результату", — говорит якобы Порошенко.

Он добавил, что готов подумать об экономическом взаимодействии с Россией, потому что «там ситуация правда очень хреновая», а также рассказал, что проект размещения в Донбассе миротворцев «не вызывает большого энтузиазма у западных партнеров». Кроме того, он поздравил собеседника с наступающим Первым мая.

Человек, голос которого похож на голос Путина, со своей стороны, поинтересовался, как украинскому президенту работается на его посту. Собеседники также обменялись шутками, а затем тепло простились.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знакомы с опубликованной Деркачем записью.

«Я не знаю, что это за публикация, о которой вы говорите. <…> Вообще-то эти разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому я не знаю, как там могли сделать запись», — сказал он.

Ранее Деркач уже обнародовал записи телефонных разговоров, которые Порошенко якобы вел с тогдашним вице-президентом США Джо Байденом. Как утверждает депутат, эти материалы свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. Украинское Госбюро расследований возбудило уголовное дело из-за того, что прослушка могла причинить вред государственным интересам.

Порошенко заявлял, что эти записи были сфабрикованы.