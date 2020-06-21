Восстановление полноценных отношений со странами-соседями, прежде всего Россией, позволит Грузии преодолеть кризис, сообщил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.

Ранее в Тбилиси состоялась акция, приуроченная к годовщине антироссийских митингов. Волна таких митингов, которые переросли в штурм парламента и разгон митингующих спецназом, прошли в столице Грузии 20-21 июня 2019 года после того, как депутат Госдумы, президент Межпарламентской ассоциации православия Гаврилов во время сессии МАП в Тбилиси на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.

«Пора заканчивать со смутой и выходить на дорогу восстановления полноценных отношений с соседями, прежде всего, с Россией. Это сотрудничество позволит преодолеть и кризис, и социальные проблемы, и построить независимую Грузию. Полагаю, что в этом заинтересована как Россия, так и Грузия», — цитирует пресс-служба слова Гаврилова.

Он отметил, что пена «антироссийской истерии» исчезнет в ближайшее время и выразил уверенность в том, что будущее — за восстановлением отношений и единством народов России и Грузии, «нашей общей Победой в Великой Отечественной войне».

«Очередная попытка госпереворота в Грузии обернулась фарсом, и не только потому что власть провела профилактику. Простые люди отказались поддерживать тех, кто выступает во вред Грузии и пытается окончательно расшатать её государственные устои», — сказал парламентарий.