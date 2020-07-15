Прославившийся громкими и, как правило, нереализуемыми инициативами депутат Василий Власов выступил с новым предложением. Он порекомендовал Роспотребнадзору платить людям, которые нашли в магазинах просроченные продукты. По его словам, 50% штрафа, выписанного магазину за такое нарушение, потребителю будет достаточно в качестве компенсации морального вреда. Наказание для юрлиц должно составить, по замыслу автора идеи, от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Следовательно, наблюдательный покупатель сможет получить 10-15 тыс. рублей. Эксперты раскритиковали инициативу, увидев в ней возможный источник коррупции, а также риск возникновения дефицита продуктов.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность создания правового механизма, при котором гражданин, который выявит факт правонарушения (реализации просроченных продовольственных товаров) и заявит об этом в контролирующие органы, сможет рассчитывать при наложении штрафа на половину его суммы», — написал депутат Власов в обращении к Роспотребнадзору.

Действительно, проблема с просроченными продуктами в России существует. Ритейлеры частенько заказывают большие объемы скоропортящегося товара и не успевают его реализовать. Продукты с почти истекшим сроком годности, а также откровенную просрочку используют для приготовления фастфуда, который продают в самих магазинах, или просто выбрасывают.

Как с этим бороться? Не так, как предлагает депутат, считают специалисты. В первую очередь чиновникам стоит проработать механизм, позволяющий производителям бесплатно раздавать продукты питания с «пограничным» сроком годности вместо принудительной утилизации, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«В европейских странах уже имеется большое число социальных проектов, позволяющие магазинам отдавать товар, срок годности которого вот — вот истечет, на благотворительность, — говорит он. — Гораздо целесообразнее было бы пойти по этому пути и стимулировать магазины передавать еду нуждающимся в обмен на налоговые льготы, а не предлагать очередные штрафы».

Отметим, что сейчас следить за просрочкой обязаны продавцы, администраторы, кассиры и директоры магазинов. Последние несут за это персональную ответственность. В случае, если просроченная продукция не снята с продажи вовремя, штраф, наложенный на магазин, обычно вычитается из зарплат работников.

«Если предложенный депутатом механизм введут, могут найтись граждане, которые будут ходить в магазин не за продуктами, а в надежде подзаработать таким нехитрым способом, — полагает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. — Пострадает сам магазин, который будет вынужден оплачивать штраф, а также его работники, которые потеряют часть зарплат».

Эксперт не исключает, что у граждан появится нездоровый интерес к посещению магазина не для покупок, а для «стука» о нарушениях, которые, кстати. Могут и не подтвердиться.

«Такие меры могут привести к тому, что магазины будут меньше заказывать продукции, опасаясь просрочки, — продолжает Сигал. — В результате появятся перебои с поставками товаров, вырастут издержки (доставлять в магазин продукцию придется чаще и меньшими партиями). И этот рост издержек магазины начнут закладывать в цены — они вырастут».

К этому Геннадий Николаев добавляет:вырастут риски того, что люди станут предлагать управляющим магазинов «решить вопрос на месте», без привлечения правоохранительных органов за меньшую, чем полагается по закону, сумму. «В текущих экономических условиях нашлось бы достаточно много людей, готовых совершать подобные рейды», — полагает аналитик.

А вот ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский видит проблему в другом: государство не пойдет на то, чтобы делиться штрафами с населением. «Предложение выглядит, как популистское и вряд ли будет принято, — считает он. — Если инициативу поддержат, сразу же встанет вопрос о поощрении за «сигнализирование» о других проступках: за нарушение экологических норм, правил дорожного движения и т.п». Такими темпами доносительство может превратиться в неплохо оплачиваемую профессию.

Топ-5 наиболее громких предложений депутата Василия Власова (ЛДПР), которые так и не были поддержаны:

-Заплатить россиянам за отказ от места в детском саду: ежемесячно по одному региональному МРОТ за все время, в течение которого ребенок мог бы находиться в детсаду.

-Снизить транспортный налог. В связи с пандемией коронавируса, большинство россиян из-за самоизоляции провели дома больше месяца и не пользовались машинами.

-Компенсировать находящимся в режиме самоизоляции жителям Москвы часть стоимости (20%) годовых парковочных абонементов, поскольку из-за домашнего режима большинство москвичей не могут ими воспользоваться.

-Временно отменить плату за «коммуналку»: гражданам из-за режима самоизоляции сократили зарплаты или вовсе оставили без работы, а жить на что-то надо.

-Избавить россиян от платежей за услуги ЖКХ, если их качество не устраивает.