США должны проанализировать собственную внешнюю политику и отказаться от вмешательства в дела других стран, прежде чем голословно обвинять других в «агрессивности», считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Ранее в статье для Washington Post советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен заявил, что санкции США против России не понадобятся, если РФ «воздержится от агрессии за рубежом». Кроме того, политик добавил, что США и РФ могут провести диалог по контртерроризму в ближайшие месяцы.

Как отметила Панина в беседе с Mpravda.com, тезисы О`Брайена из статьи представляют сочетание «самоочевидных утверждений» о выгоде для всего мира от хороших отношений между США и РФ, характерных для Республиканской партии, политических клише о сдерживании «агрессивной России» по примеру Рейгана и ряда конструктивных положений, касающихся международной безопасности.

«Одним из таких конструктивных зерен являются слова помощника Трампа о сотрудничестве в сфере противодействия международному терроризму. Нужно ясно отдавать себе отчет, что после разгрома боевиков ИГИЛ* («Исламское государство»*) в Сирии и Ираке угроза международного терроризма никуда не исчезла. Напротив, на фоне пандемии, сокращения мировой экономики и раскола в глобальных элитах опасность международного терроризма многократно возросла, мир стал более уязвимым, чем прежде», — отметила Панина.

В этом контексте, добавила депутат, сотрудничество между РФ и США на этом направлении важно не только для двусторонней безопасности, но и для безопасности всего мира.

"Что касается обвинений России в "агрессивности", то США должны не голословно обвинять других, но, прежде всего, проанализировать собственную внешнюю политику, отказаться от агрессивного вмешательства в дела других стран. Любой диалог — это всегда "улица с двусторонним движением", — констатировала Панина.

* Запрещенная в России террористическая организация.