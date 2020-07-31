Недалеко от аэропорта в городе Солдотна на Аляске столкнулись два небольших самолета, в результате чего погиб депутат палаты представителей штата Гарри Кнопп. Об этом сообщает газета Anchorage Daily News.

Самолеты Havilland DHC-2 Beaver и Piper Aztec столкнулись в 3 км от аэропорта в 08.30 по местному времени (19.00 мск), уточнили в Федеральном управлении гражданской авиации. О точном количестве пассажиров и пострадавших пока не сообщается.

О гибели Гарри Кноппа сообщили коллеги республиканца, а его жена подтвердила, что политик в пятницу летал на своем самолете.