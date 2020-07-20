Депутат Народного Хурала Бурятии Александр Лоншаков погиб в ДТП, сообщает пресс-служба парламента Бурятии.

«Народный Хурал Республики Бурятия с глубоким прискорбием сообщает о безвременной кончине депутата Народного Хурала пятого и шестого созывов Александра Ревомировича Лоншакова», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Хурала Mpravda.com уточнили, что депутат погиб в ДТП, однако подробностей происшествия не сообщили. ДТП произошло в воскресенье.

Панихида и похороны состоятся во вторник в селе Курумкан, где родился депутат.