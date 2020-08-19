В России всегда будут рады видеть американцев, которые приезжают в страну без «камня за пазухой», заявил Mpravda.com зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя заявление посольства США о том, что заключение Пола Уилана демонстрирует «небезопасность» нахождения в РФ для американцев.

В среду в Twitter-аккаунте посольства США в Москве появилось сообщение о том, что 600 дней заключения осужденного за шпионаж Пола Уилана означают сигнал от РФ, что американцам «небезопасно» находиться в России.

«Естественно, вы абсолютно правы, оценивая такое заявление», — сказал Чепа, отвечая вопрос, не перегибают ли палку американские дипломаты подобными заявлениями.

«Не надо запугивать своих граждан. Мы помним, что было на чемпионате мира по футболу, когда буквально все вторили США, насколько опасно приехать в Россию, а как оказалось все наоборот», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что помимо истории с Уиланом, в России в последние годы не было случаев, когда американских граждан осуждают по тяжелой статье о шпионаже, в то время как США по всему миру совершают «противоправные действия» в отношении россиян.

«Мы открытая нация, так же, как и простые американцы, они открытые гостеприимные люди. Во многом простые американцы похожи на нас. Поэтому welcome, пожалуйста, мы открыты, мы будем рады видеть американцев, которые приехали к нам без камня за пазухой», — подчеркнул Чепа.

Мосгорсуд 15 июня приговорил бывшего американского морпеха Пола Уилана к 16 годам за шпионаж, в начале августа он прибыл в колонию в Мордовии, где ему предстоит отбывать наказание. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.

Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.

Заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов заявлял, что возмущение Вашингтона по поводу ареста американского шпиона Пола Уилана неуместно. Он подчеркивал, что американец «был задержан на абсолютно легальных основаниях и с соблюдением всех норм как российского, так и международного права».