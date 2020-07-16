Автор законопроекта о восстановлении обучения на русском в украинских школах, депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Максим Бужанский в ответ на приглашение «на дуэль» со стороны сопредседателя фракции партии «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко Ирины Геращенко, предложив ей написать сочинение.

Ранее в четверг Геращенко заявила, что вызвала «на дуэль» Бужанского, который ранее разработал законопроект об отмене обязательного изучения 80% предметов в украинских школах на госязыке.

«Друзья, очень уважаемые люди подсказывают мне, что диктант — это четвертый класс. И если Ирина Геращенко хочет со мной в чем-то соревноваться, я выбираю сочинение. Надеюсь, это не чересчур интеллектуально для вас, Ирина? Справитесь? Можете вдвоем с (бывшим спикером Рады, депутатом Андреем – ред.) Парубием, если сложно», — написал Бужанский в Telegram в четверг.

Законопроект предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 года на 2023 год переход русскоязычных 5-11-х классов на обучение на украинском языке. Автором законопроекта является член комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности и депутат фракции «Слуга народа» Максим Бужанский. Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал отклонить этот законопроект. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков ранее сообщил, что парламент Украины в пятницу рассмотрит этот документ.

В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%.