Заявление главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Москва променяла братские отношения с Минском на партнерские, может быть намеком на все существующие экономические споры с Россией, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РФ поменяла братские отношения с Минском на партнерские.

"Я думаю, что это намек на все экономические "бодания", в этом смысле намек на то, что Евразийский союз, который возник уже после союзничества, некоторым образом заменяет экономические отношения между двумя нашими странами. На самом деле это обосновано, и его слова, я считаю, они тоже обоснованы", — сказал Калашников Mpravda.com.

По мнению депутата, это может быть «определенной обидой», однако с другой стороны Россия не может «вычленять» кого-то одного из евразийского пространства и давать преференцию одной стране просто так.

«Нам здесь же немедленно скажет и Казахстан, это неправильно», — отметил Калашников.

По словам депутата, Белоруссия благодаря Евразийскому экономическому союзу, не только Союзному государству, благодаря общему рынку увеличила свой товарооборот на 30%.