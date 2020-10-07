Вероятность закрытия стадионов для зрителей очень высока, поскольку заболеваемость коронавирусом в стране приблизилась к пиковым показателям первой волны пандемии. Об этом заявил бывший профессиональный боксер, а ныне депутат Государственной Думы Николай Валуев.

Депутат указал, что сейчас ежедневный прирост заболевших в стране приближается к майским показателям, а мерами предосторожности многие россияне пренебрегают.

«Надо просто прийти, взглянуть, что происходит на самих трибунах, и понять, что огромное количество людей там маски не надевают, — цитирует Валуева «Дума ТВ». — В принципе, если динамика такова, что все больше и больше людей заболевают, придется закрывать стадионы. Это уже аксиома. Одно от другого зависит. Статистика, математика — штука точная и безжалостная».

По его мнению, возрастание темпов распространения коронавируса связано с прошедшими отпусками и тем, что «в большинстве своем люди подумали, что опасность миновала, и перестали соблюдать меры предосторожности».

Накануне член думского Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев сообщил, что ограничения по допуску болельщиков на стадионы сейчас обсуждаются в правительстве, Министерстве спорта, Роспотребнадзоре и федерациях по разным видам спорта.

Поддержала введение ограничений на стадионах и другой «спортивный» депутат Госдумы — олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Она подчеркнула, что в этой ситуации важно дать возможность спортсменам продолжать тренировки и соревнования.

«Болельщикам это не очень понравится, но если мы говорим о приоритетах, то для сохранения формы, для того чтобы спортсмены были здоровы, а ситуация выровнялась, болельщики, наверное, могут какие-то мероприятия посмотреть по телевизору», — заявила Журова, призвав россиян не забывать о мерах предосторожности — носить маски, регулярно мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.