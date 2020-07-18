Вероятность сохранения Украины как страны повысится, если действующая киевская власть как можно скорее уйдет в отставку, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. Слова парламентария приводятся на сайте политической силы.

Депутат считает, что представители власти даже не скрывают, что пришли править страной «одноразово», поэтому для всех граждан Украины будет лучше от их отставки.

«Эта власть должна как можно быстрее уйти, и чем быстрее это произойдет, тем вероятнее, что мы успеем еще хоть что-то оставить украинцам и сохранить страну», — отметил Рабинович.

Он также выразил уверенность, что власть сменится уже в октябре благодаря местным выборам.

Ранее Рабинович обвинил власти Украины в предательстве избирателей и страны, а также пообещал им, что они увидят «результаты своих дел» на региональных выборах.