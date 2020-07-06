Политика нынешнего руководства Украины провоцирует разжигание конфликта с Россией, раскачивание новой волны русофобии в западном обществе, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя заявление командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы о подготовке к боевым действиям против РФ.

Ранее Неижпапа сказал, что Украина готовится к полномасштабным боевым действиям против России. По словам командующего, его страна потеряет много военных и гражданского населения. Кроме того, он упомянул об украинском ракетном комплексе «Нептун», который, по словам Неижпапы, может с материковой Украины достать до Севастополя. Также Неижпапа заявил, что Украина намерена «вернуть» Крым.

«Украинским генералам явно напекло голову, раз они начали открыто заявлять о готовности воевать с Россией. Слова украинского контр-адмирала о том, что Киев готовится к полномасштабной вооруженной конфронтации с Россией является прямой провокацией против нашей страны. Незалежным воякам продолжает мерещиться возможность возвращения Крыма. Им придется умерить свой пыл — Крым был и останется в составе Российской Федерации, которая умеет защищать свою территорию и граждан», — цитирует Железняка его пресс-служба.

Он подчеркнул, что Россия никогда не была и не станет инициатором конфронтации.

«Мы уважаем суверенитет других государств и требуем уважения к нашим национальным интересам. При этом украинские политиканы фактически анонсируют свою очередную провокацию на глазах у мировой общественности. Нет сомнения, что даже решившись на какой-нибудь новый противоправный шаг, Киев будет пытаться выставить Россию в качестве агрессора и душителя свободы. Политика официального Киева провоцирует разжигание конфликта с Россией и раскачивание новой волны русофобии в западном обществе», — сказал политик.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».