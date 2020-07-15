Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану следует рассмотреть вопрос о передаче ряде религиозных объектов на территории этой страны России, заявил глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов в интервью «Парламентской газете».

Депутат подчеркнул, что к этим объектам относятся не только храмы, но и подворья, паломнические центры и гостиницы, которые строились русскими и принадлежали дореволюционной России. По его словам, речь может идти о как минимум семи храмах, принадлежавших РПЦ, и ситуация созрела для того, чтобы этот вопрос решили именно сейчас.

«Это касается не только Стамбула, но и таких популярных у наших туристов и паломников мест, как, например, Анталия, город Мира в Ликии, где проповедовал и погребен один из величайших святых Николай Мирликийский Чудотворец. Причем светские власти соответствующих провинций Турции готовы предоставить нашей стороне такие возможности ради создания благоприятных условий для российских гостей и инвесторов», — отметил Гаврилов.

Для запуска процесса требуется «добрая воля» Эрдогана и его заявление о готовности передать России соответствующие объекты, считает парламентарий. По его мнению, такое решение было бы мудрым.

«Он не раз заявлял, что Турция с уважением относится к чувствам верующих из других мировых конфессий. Раз так, то сейчас, после смены статуса Святой Софии, шаг по передаче христианских объектов России наиболее логичен для турецкого лидера. Да и право собственности в исламе является священным», — добавил собеседник издания.

Госсовет Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого глава государства сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. В ЮНЕСКО, ряде государств мира, а также в Русской православной церкви с сожалением отнеслись к этому решению.

Собор Святой Софии (Айя-София) основал христианский император Юстиниан. Религиозный объект открыли 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим христианским храмом в мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор переделали в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Злой рок Святой Софии: символ Византии, превращенный в мечеть 1 из 14

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) около тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

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Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

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Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

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Храм был резиденций патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

3 из 14

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

4 из 14

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

5 из 14

Храм был резиденций патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

© AP Photo / Emrah Gurel6 из 14

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

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Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

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В XV-XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

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Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

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Собор Святой Софии в Стамбуле.

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Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

© AFP 2020 / Ozan Kose12 из 14

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

© AFP 2020 / Ozan Kose13 из 14

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© AFP 2020 / Ozan Kose14 из 14

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

© AP Photo / Emrah Gurel