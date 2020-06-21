Депутат иранского парламента нового созыва Мохаммад Мехди Захеди заразился коронавирусом, сообщило в воскресенье агентство ISNA.

По его данным, депутат недавно собравшегося парламента был госпитализирован накануне, в субботу, в одну из тегеранских больниц, его состояние улучшается.

Избранный по итогам февральских выборов парламент впервые собрался 27 мая. На следующий день экс-мэр Тегерана и военный Мохаммад-Багер Галибаф был выбран депутатами в качестве председателя парламента.

Еще до созыва парламента в конце мая скончались двое депутатов, заразившихся коронавирусом. В парламенте предыдущего созыва, столкнувшегося с коронавирусом ближе к концу срока своих полномочий, коронавирусом переболели не менее 20 народных избранников, а сам COVID-19, распространяющийся по Ирану с 19 февраля, вынудил законодательный орган на время прекратить практику открытых пленарных заседаний до начала апреля.

Общее число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 204 952, жертв — 9623. Выздоровели не менее 163 591 человека.

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