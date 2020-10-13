Глава комитета Госдумы по охране здоровья, депутат Дмитрий Морозов назвал в беседе с порталом ura.ru три условия, при которых сократится рост заболеваемости коронавирусом, и Россия сможет избежать повторного введения жесткого карантина.

Во-первых, по мнению парламентария, крайне важно, чтобы люди добросовестно соблюдали меры профилактики, а именно носили маски, соблюдали дистанцию, мыли руки и пользовались антисептиком.

«Важна гражданская ответственность всех жителей, каждый должен соображать», — подчеркнул Морозов.

Также депутат выразил мнение, что проведение вакцинации от COVID-19 среди групп риска положительно скажется на ситуации с эпидемией в стране, сократив заболеваемость COVID-19.

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Последним условием Морозов выделил сохранение баланса между подхватившими коронавирусную инфекцию и теми, кто болеет другими заболеваниями.

Всего в России с начала эпидемии выявлено 1 312 310 случаев COVID-19. Выздоровело боле миллиона пациентов, умерли 22 722 человек. За последние сутки в стране выявлено 13 592 заболевших.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.