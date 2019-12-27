Журналисты Ridus выяснили у депутатов Государственной думы РФ из разных фракций, как они планируют встречать Новый год. Единорос Милонов собирается под бой курантов поднять стакан киселя, Жириновский отведает гуся, а Зюганов пожарит картошки.

Представитель «Единой России» Виталий Милонов встретит 2020-й в кругу семьи: ужин политика традиционно обходится без алкоголя, под бой курантов парламентарий, по его словам, поднимет стакан киселя. После речи президента и первых тостов Милонов отправится на свой округ праздновать Новый год вместе с избирателями. Для мероприятия он даже приготовил костюм Деда Мороза.

«Мои дети верят в Деда Мороза, знают, что он существует. Я сам это знаю. И не надо меня ни в чем убеждать», — отметил депутат.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что у членов фракции есть жесткое правило — не употреблять спиртного, но в честь Нового года позволяется выпить немного шампанского. Парламентарий считает, что это сугубо семейный праздник, поэтому встречать его нужно не в ресторане, а дома. При этом за праздничным столом, уверяет Жириновский, необходимо соблюдать умеренность в еде.

«Один-два салатика — не надо десять. И какое-то одно блюдо, тоже скромное, может, немножко гуся или индейки», — рекомендовал лидер ЛДПР.

При этом депутат рекомендовал россиянам уже в половину первого лечь спать, поскольку все праздничные программы впоследствии можно будет посмотреть в повторе.

Руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов не отличился оригинальностью: встретит Новый год также в кругу семьи. Праздничный стол политика по традиции украсят салаты — селедка под шубой и ольвье, а также холодец.

«Планирую в новогодние праздники отправиться в небольшое путешествие по стране. В этом году на конец декабря в Москве со снегом туго, поэтому поеду туда, где его побольше», — отметил Миронов.

Наконец, коммунист Геннадий Зюганов, не изменяя привычке, на Новый год дома будет готовить свою фирменную жареную картошку. Премудрости ее приготовления политик постиг, еще будучи обитателем студенческого общежития.

«Под бой курантов всегда загадываю желание. Они касаются и семьи, и экономического развития страны», — пояснил лидер КПРФ.

Зюганов добавил, что обязательно посмотрит поздравление от президента России, позволит себе отдохнуть пару дней, а затем 3 января выйдет на работу.

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