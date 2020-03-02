Процедура пересмотра стоимости услуг по отоплению из-за теплой зимы записана в 354-м постановлении правительства России. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев.

«Делается акт сверки по окончании отопительного сезона, подсчитывается баланс каждый год. Сейчас начисляли по среднему показателю потребления за предыдущий год, но в прошлом году зима была посуровее, чем в этом», — сказал парламентарий в беседе с НСН.

По словам Качкаева, с каждым годом число регионов, где расчет идет по 1/12, уменьшается, и большинство субъектов уже производит расчет по 1/7 и общедомовым счетчикам.

При этом средства людям возвращаются не в денежном выражении, а пересчитываются коммунальные услуги по отоплению, и в будущем периоде они будут платить меньше, пишет RT.

1 марта «Известия» писали, что на пересчет могут рассчитывать абоненты, которые платят за отопление равномерно в течение всего года, а не по общедомовым счетчикам.