Депутат думы города Артемовский Свердловской области Геннадий Виноградов грубо высказался в адрес председателя думы Константина Трофимова и своих коллег.

Скандал разразился во время обсуждения депутатами бюджета.

«Константин Михайлович, вы знаете, что народ вас уже публично называет сукой? Это же не я сказал — народ. Далее, на камеру человек сказал (про думу) — это же петушатник, самый натуральный петушатник», — заявил Виноградов, передает Ura.ru.

После этого он покинул заседание думы, перед уходом поздравив спикера Трофимова с наступающим Новым годом.

«Следующий год крысы, это ваш год, я так понимаю», — добавил депутат.

Трофимов заявил журналистам, что не обиделся на слова Виноградова, но «посоветуется» по поводу случившегося с юристами.

«Он ссылался на какой-то абстрактный народ, а нам народ другое говорит. … Виноградов любит всякие выходки, ранее он предлагал нарядить нашего мэра в красную юбку», — заявил Трофимов.

По его словам, Виноградов пытался сорвать принятие бюджета, но у него ничего не вышло.

«Присутствовали 15 человек, проголосовали за бюджет. Отсутствовали пятеро: трое по уважительное причине, двое, в том числе Виноградов, без причины», — добавил Трофимов.

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