Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ужесточить наказание за мошенничество с материнским капиталом.

«Подобная мера поможет еще больше защитить будущих родителей от различных мошеннических схем», — цитирует письмо Власова «РИА Новости».

Депутат отметил, что знает о случаях, когда злоумышленники предлагали согражданам помощь по обналичиванию средств маткапитала.

15 января президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию указал на необходимость улучшить демографическую ситуацию в стране и предложил выдавать материнский капитал после рождения первого ребенка.

С 1 января россиянам будет начисляться материнский капитал в размере 466 тыс. рублей на первого ребенка и дополнительно к ним 150 тыс. рублей на второго. При рождении третьего малыша государство погасит за семью 450 тыс. рублей ее ипотечного кредита. Кроме того, будут введены и ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет.