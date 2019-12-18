Депутат Госдумы Михаил Старшинов обратился в прокуратуру с просьбой взять под личный контроль уголовное дело против многодетной приемной матери из Рязанской области Светланы Соловьевой. Об этом сообщает RT.

Депутат попросил прокурора Рязанской области обратить внимание на ситуацию с уголовным делом против Светланы Соловьевой и принять необходимые меры для соблюдения ее прав.

Ранее стало известно, что прокурор Сапожковского района Наталья Качанова в декабре 2019 года в пятый раз отменила постановление о прекращении уголовного дела, возбужденного из-за ложного доноса трех приемных дочерей Светланы Соловьевой. Позже девочки признались, что намеренно оговорили приемную мать, и попросили у нее прощения. Дети записали видеообращение, где рассказали о том, что боятся потерять приемную семью.

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