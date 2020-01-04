Продюсер телеканала «СТС — Ижевск» и депутат ижевской городской думы Альфред Зиннатуллин извинился перед зрителями за то, что после новогоднего поздравления президента России Владимира Путина в эфир не вышел бой курантов.

«Уважаемые телезрители и жители Ижевска! Приношу свои извинения за технический сбой вещания на нашем телеканале, произошедший в момент наступления Нового года: по техническим причинам в эфир не вышел бой курантов», — написал Зиннатуллин в Facebook.

Он назвал ситуацию недопустимой и заявил, что на телеканале проводится внутренняя проверка случившегося.

Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова рассказала в Facebook, что после новогоднего поздравления президента в эфире телеканала «СТС — Ижевск» вместо боя курантов показали новогоднее обращение Альфреда Зиннатуллина — местного депутата и продюсера канала.

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