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Умер депутат Московской областной думы Иван Жуков, имевший диагноз «коронавирусная инфекция». О смерти парламентария сообщает телеканал «360».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил соболезнования близким покойного и предложил посмертно наградить его Орденом за мужество и доблесть.

«Сегодня утром скончался Иван Жуков. Он возглавлял фракцию в Мособлдуме, был активным функционером. В момент самоизоляции работал вместе с волонтерами, занимал активную позицию. Светлая ему память, думаю, что выражу общее мнение — наградить его Орденом за мужество и доблесть», — сказал губернатор.

Коллеги покойного сообщают, что депутат находился в реанимации.

Иван Жуков — уроженец Кубани. Был депутатом Московской Областной Думы нескольких созывов. Занимал пост руководителя фракции «Единая Россия» и заместителя председателя.

Ранее «Рамблер» сообщал, что российский физик-ядерщик РАН, участник крупных международных научных экспериментов Данила Тлисов скончался в больнице в Коммунарке.

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