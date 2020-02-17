Прикладной бакалавриат, ориентированный на практику, предложил ввести в российских вузах и колледжах зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР). Свою инициативу он изложил в письме главе Минобрнауки Валерию Фалькову.

По словам парламентария, студенты часто жалуются, что их заставляют изучать дисциплины, которые не являются обязательными для их будущей профессии, а длительное обучение является для них просто потерей времени.

«Предлагается распространить прикладной бакалавриат на все вузы и средние профессиональные учреждения (СПО) России», — цитирует «РИА Новости» письмо Чернышова.

Он отмечает, что на таком бакалавриате больше учебного времени отводилось бы на практические и лабораторные работы и производственные практики.

По мнению Чернышова, прикладной бакалавриат можно было бы полноценно ввести в учебных заведениях наравне со стандартным академическим. Депутат считает, что это позволило бы студентам еще в колледжах и техникумах начинать осваивать бакалаврскую программу, а затем, спустя два года, переходить в вуз.

Депутат уверен, то такая форма обучения была бы удобна для студентов еще и тем, что фактически они бы получали квалификацию востребованных рабочих с высшим образованием.

Ранее в феврале президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранные студенты, обучающиеся в аккредитованных российских вузах на очном отделении, смогут работать без получения специального разрешения.