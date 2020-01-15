Депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Борис Менделевич в комментарии «Известиям» рассказал о плюсах создания единого реестра лекарственного обеспечения, о котором говорил президент России Владимир Путин в ходе обращения с ежегодным посланием Федеральному собранию 15 января.

Создание такого реестра депутат назвал важным шагом к созданию системы лекарственного страхования, в которой «все пациенты и рецепты будут в одном реестре», а врачи смогут планировать закупку лекарств.

«Кроме того, система позволит бесплатно по рецепту врача выдавать лекарства больным, которые получают лечение в амбулаторных условиях», — отметил он.

Менделевич счел возможным достижение 95% обеспеченности врачами к концу реализации нацпроекта. На данный момент данный показатель не превышает 80%.

«Основная проблема в недостатке кадров в сельской местности. Недаром президент в своем послании обратил особое внимание целевому набору в медвузы», — заявил депутат.

По его словам, на сегодняшний день более 50% студентов по целевому набору не выполняют условия договора. Для решения данной проблемы потребуется не только повышение процента целевого набора, но и «детальная проработка всех моментов со стороны муниципальных и региональных властей», в частности сопровождение абитуриентов с момента поступления, полагает депутат.

«Нужно сделать всё, чтобы поставленные задачи были выполнены: целевики приезжали на места с достойными условиями, а люди получили качественную и своевременную медицинскую помощь», — заключил он.

В ходе выступления Путин призвал не допустить повторения перебоев поставок жизненно важных лекарств. Такая ситуация произошла в прошлом году в регионах из-за халатности чиновников. Также президент потребовал отладить работу по ввозу незарегистрированных в России лекарств, в том числе иностранного производства, чтобы медикаменты своевременно поступали пациентам. Кроме того, будет усилен контроль качества медикаментов на всех этапах.

Ранее в январе президент поручил освободить медиков от уголовной ответственности в случае неумышленной утраты ими наркотических и психотропных лекарств.