Объем мозга людей может увеличиваться и уменьшаться в зависимости от эмоционального состояния

Депрессия лидирует среди хронических заболеваний неинфекционного происхождения, наравне с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Практически каждый шестой человек в мире в настоящее время страдает депрессией, тревогой или и тем, и другим расстройством.

Несмотря на распространенность расстройств настроения, их нейробиологическая основа и патогенез вызывают много споров. На основании мета-анализа данных более 100 исследований ученые установили, что депрессия связана с уменьшением размеров некоторых областей мозга, однако если она сочетается с тревогой, некоторые области мозга становятся значительно больше. Результаты были недавно представлены в изданиии Journal of Psychiatry and Neuroscience.

В анализ включили более 10 000 человек обоего пола, среди которых были пациенты, страдающие депрессией, и здоровые участники.

В результате ученые обнаружили, что депрессия оказывает выраженное влияние на гиппокамп, часть мозга, связанную с памятью и обучением. Позднее начало депрессии было связано с более значимым снижением объема указанного отдела мозга. Это также характерно для повторяющихся депрессивных эпизодов.

Кроме того, у взрослых людей, страдающих депрессией без сопутствующих расстройств, выявлено уменьшение объема таких зон мозга как таламус, паллидум, снижение общего внутричерепного объема головного мозга и содержания серого вещества в нем.

«Обнаруженные нами данные особенно актуальны в зрелом возрасте, потому что меньший размер гиппокампа является фактором риска болезни Альцгеймера и может ускорить развитие деменции» — сообщила доктор Даниэла Эспиноза Оярсе, автор исследования.

В случае, когда депрессия и тревога возникают вместе, напротив, отмечается к увеличение размера миндалевидного тела — части мозга, связанной с эмоциями.

Особенно важным выводом этого исследования является то, что у людей, страдающих как депрессией, так и тревогой, наблюдается меньшее сокращение объема мозга во многих областях и даже увеличение миндалевидного тела.

«Тревога снижает влияние депрессии на объем мозга в среднем на 3%», — сказала доктор Оярсе.

Таким образом, тревога может быть компенсирующим механизмом для уменьшения влияния депрессии на мозг. Эти данные необходимо проверить в исследованиях с большим количеством участников.

doi.org/10.1503/jpn.190156

