Татары должны править Крымом. Об этом, как сообщает «Царьград», заявили иностранные интернет-пользователи.

Издание высказало мнение, что большинство иностранцев смутно представляет, где находится Крым, и не знает его историю. В пример оно привело реплику пользователя Napoleon I Bonaparte, который назвал полуостров принадлежащим по праву казацко-татарскому народу Украины.

«Депортируйте всех русских, и пусть татары правят своей землей!» — написал, в свою очередь, NexusWarior211.

Впрочем, некоторые зарубежные пользователи Сети более осведомлены о крымской истории. Например, Mad Bear Gamer знает, что в 1950-х годах Россия подарила полуостров Украине, а Charlie Harper — что это сделал тогдашний лидер Советского Союза Никита Хрущев, не поинтересовавшись мнением местных жителей. Girts Dzerins знает, что до того как стать украинским на 60 лет, Крым был российским на протяжении сотен лет.

Назван настоящий предатель Крыма

Во вторник, как сообщал «Рамблер», депутат Государственной думы Руслан Бальбек заявил, что в 1954 году Крым был предательски сдан Украине, а в результате присоединения к России в 2014-м восторжествовала справедливость. Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что те, кто без боя отдал Крым, должны понести ответственность.