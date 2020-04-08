Два подростка, сбежавшие из дома в Москве, вернулись обратно и сожалеют о своем поступке, сообщили в среду, 8 апреля, «РИА Новости» в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

«По имеющейся информации, инцидент действительно произошел <…> Сейчас дети находятся дома, с родителями: их жизни и здоровью ничего не угрожает. По словам родителей, ранее дети из дома никогда не убегали. Дети сожалеют о своем поступке», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается также, что специалисты соцзащиты навестили семью, узнали, нужна ли какая-либо помощь и проверили условия проживания детей.

Выяснилось, что в квартире есть все необходимое для ребят, от помощи соцзащиты семья отказалась. Семья ранее не стояла на учете в учреждении соцзащиты и не обращалась за социальной помощью.

12-летний мальчик и его 14-летняя сестра ушли из дома в 1-м Хорошевском проезде и перестали выходить на связь вечером в воскресенье, 5 апреля. С собой у них был чемодан с вещами, а также 700 тыс. рублей.

Детей нашли в одном из хостелов на Краснопрудной улице в центре столицы, пишет «Газета.ру». По информации Пятого канала, вместе с детьми полицейские обнаружили и около 700 тыс. рублей наличными. Как оказалось, деньги принадлежат 79-летней прабабушке подростков, которая откладывала их на черный день. Именно она и обратилась в полицию.

Дети рассказали, что они «устали от карантина», а деньги взяли, чтобы купить себе смартфоны и «чтобы на что-то жить».