СПОРТ

Денисьев и Антонов взяли золото ЧЕ по санному спорту

17:41 18/01/2020

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Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов завоевали золото в соревнованиях двоек на чемпионате Европы по санному спорту в норвежском Лиллехаммере, сообщает ТАСС.

Денисьев и Антонов по итогам двух попыток показали время 1 минута 35,585 секунды. Вторыми стали австрийцы Томас Штой и Лоренц Коллер (отставание +0,100 секунды), другой российский экипаж Владислав Южаков/Юрий Прохоров (+0,172) замкнул тройку призеров. Россияне Всеволод Кашкин и Константин Коршунов стали 11-ми (+0,717).

В общем зачете Кубка мира Денисьев и Антонов поднялись на четвертую строчку, набрав 381 очко, лидируют немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен (597). Южаков и Прохоров занимают шестое место (323), Кашкин и Коршунов – восьмое (305). Чемпионат Европы завершится 19 января.

28-летние Денисьев и Антонов впервые завоевали золотые медали чемпионата Европы. В их копилке серебряные (2015) и бронзовые (2016) медали чемпионата Европы. Два года назад они завоевали бронзу ЧМ в эстафете.

Сегодняшнее золото стало вторым для отечественных спортсменов в соревнованиях двоек в истории чемпионатов Европы. Впервые победу в этой дисциплине в 1986 году одержали Евгений Белоусов и Александр Беляков.



