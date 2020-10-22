Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, в каком случае людям с подозрением на коронавирус нужно вызывать скорую помощь.

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— Есть определённые критерии госпитализации: устойчивая к жаропонижающим высокая температура, которая не сбивается больше 48 часов. Частота дыхания больше 25 раз в минуту. Снижение сатурации в лёгких, если показатель меньше 92%, — это критерий для обращения в скорую помощь, — отметил медик.

По его словам, не нужно паниковать, так как грипп тоже «даёт определённый процент поражения лёгких».

— Очень часто люди, уже после выздоровления, делают КТ и замечают, что их лёгкие имеют поражение на 15-20%. Что делает большинство людей? Впадает в шоковое состояние. Тут же начинают думать о том, что их как-то не так лечили, — рассказал Проценко.

Он обратил внимание, что такая картина возможна при любом ОРВИ.

— Что такое 15% без температуры и одышки? Это же просто «ни о чём»! Я уверен, что иные простудные недуги также провоцируют изменения морфологической панорамы. Только вот кто это делал при том же гриппе — такую серьёзную диагностику? — подчеркнул он.

Ранее Проценко отмечал, что говорить что-то конкретное о последствиях коронавируса преждевременно, поскольку заболевание до конца не изучено.

Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.