Форвард «Далласа» Денис Гурьянов установил уникальное достижение, забросив четыре шайбы в ворота «Калгари» в матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он стал первым из россиян, кому удалось сделать покер в кубковой игре престижной заокеанской лиги.

Шайбы 23-летнего нападающего помогли его команде переломить ход встречи — уступая 0:3 к седьмой минуте, хоккеисты «Даллас Старз» семь раз подряд поразили ворота соперника и выиграли встречу со счетом 7:3, пробившись в 1/4 финала розыгрыша Кубка Стэнли.

«Старз» стали первой командой в истории НХЛ, которая по ходу матча плей-офф уступала три шайбы, а потом вела четыре.

Помимо четырех шайб, за 13,5 минут игрового времени Гурьянов сделал одну результативную передачу, набрав пять очков по системе гол плюс пас.

Ранее в кубковой игре из россиян подобное удавалось только Александру Могильному в 2001 году. Тогда, играя за «Нью Джерси», он забросил две шайбы и отдал три результативные передачи во встрече против «Торонто».

Are you not entertained?!#GoStars pic.twitter.com/KbRwoXvXlc — Dallas Stars (@DallasStars) August 21, 2020

В следующем раунде «Даллас» сыграет с «Колорадо». Ранее в четвертьфинал также пробились «Тампа», «Нью-Йорк Айлендерс», «Бостон» и «Вегас».

Тем временем из розыгрыша Кубка Стэнли выбыл клуб «Вашингтон Кэпиталз», где выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Илья Ковальчук и Дмитрий Орлов. В пятом матче первого раунда плей-офф столичная команда уступила «Айлендерс» со счетом 0:4 и позволила соперникам закрыть серию до четырех побед (1-4).