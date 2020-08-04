Бывший полузащитник сборной России по футболу Денис Глушаков заявил об уходе из грозненского футбольного клуба «Ахмат».

Контракт 33-летнего футболиста с «Ахматом», за который он выступал в минувшем сезоне, истек в июле. Всего полузащитник провел за грозненский клуб 27 матчей, в которых забил шесть мячей.

«Пришло время двигаться дальше», — написал Глушаков в инстаграме, от всего сердца поблагодарив клуб, всех болельщиков, Чеченскую республику и город Грозный.

View this post on Instagram Пришло время двигаться дальше 🚀 Но сначала хочу от всего сердца поблагодарить «Ахмат», всех болельщиков, Чеченскую республику и город Грозный 🙏🏻. Спасибо за атмосферу и гостеприимство. Тренерскому штабу, всем футболистам, персоналу, работникам базы — отдельный респект, удачи и больших побед впереди. Это единая команда, где каждый поддерживает каждого. Поначалу где-то меня сдерживали травмы, но потом — особенно после ударной работы на карантине — удалось вернуться к оптимальным кондициям. Пробежал и что-то забил — почти как в лучшие золотые времена. Есть силы и желание решать серьезные задачи в футболе — никогда этого не скрывал. Дети заждались дома, любой отец меня поймет, но, конечно, профессиональный путь футболиста может быть очень разным. Сейчас тренируюсь по своей программе, веду переговоры по нескольким вариантам, и поскольку каждый день появляются новые слухи — решил прояснить ситуацию. Республике с ее красотами и гостеприимством и «Ахмату» с его духом и болельщиками — спасибо за все! #глушаков #рпл #россия #грозный #ахмат #футбол A post shared by Denis Glushakov (@glushak8) on Aug 4, 2020 at 6:12am PDT

«Сейчас тренируюсь по своей программе, веду переговоры по нескольким вариантам, и поскольку каждый день появляются новые слухи — решил прояснить ситуацию», — подчеркнул Глушаков, не уточнив при этом, где продолжит карьеру.

Ранее в СМИ появилась информация, что Глушаков предложил свои услуги московскому «Спартаку» и запросил у столичного клуба 1,5 миллиона евро в год.

В составе «красно-белых» полузащитник стал чемпионом России и завоевал Суперкубок России. Именно из «Спартака» футболист со скандалом перешел в «Ахмат» летом прошлого года.