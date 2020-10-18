Либеральный блок правительства России, представленный министерством финансов и руководство российского регулятора намерены целенаправленно продолжать ослаблять позиции рубля. Такого мнения придерживается известный российский экономист, академик РАН Сергей Глазьев, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Царьград».

Тем, что деньги россиян фактически просто «сожгут» обесцениванием национальной валюты в следствие полного устранения Центрального банка от своих прямых обязанностей по поддержке положения рубля, регулятор наносит гигантский удар по уровню жизни граждан и одновременно с этим приносит огромные бенефиты спекулянтам.

По словам Глазьева, в планах Минфина и Центробанка продолжение политики открытого доступа финансистов к возможности беспрепятственно зарабатывать на падении курса отечественной денежной единицы при полном отсутствии государственных инвестиций в развитие реального сектора экономики.

Как считает эксперт, все средства, доступные либералам, засевшим в высоких структурах управления Россией, уйдут на закупку долларов, что ещё больше повысит курс американской валюты и ещё сильнее понизит позиции рубля. Этот эффект домино будет работать до тех пор, пока стоимость доллара не превысит уж слишком большого значения.

При этом, всё время, пока будет происходить падение рубля, деньги обычных россиян будут продолжать «гореть», то есть фактически терять свою покупательную способность: с каждым месяцем на них можно будет купить всё меньше и меньше привычных товаров и услуг. Конец модели ограбления людей может положить только полная смена либеральной финансовой верхушки страны, подытожил Глазьев.