Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова предложила ввести в России новый праздник — Всероссийский день знакомств, сообщает «5 канал». Отмечать его можно в день летнего солнцестояния, уверяет звезда.

Сябитова отметила, что праздник имеет исторические корни. По ее словам, в день летнего солнцестояния, который приходится на 23-24 июня, предки помогали молодым людям знакомиться, чтобы «осенью и зимой играть свадьбы». Современная молодежь, уверена телеведущая, тоже нуждается в помощи. При этом, «рулить» на празднике будут девушки.

«Молодые люди, женихи, которые придут, должны знать главное правило — если девушка надела на него венок, то, соответственно, он будет с ней общаться в течение дня», — цитирует телеканал слова ведущей «Давай поженимся!».

Сябитова подчеркнула, что привлекать молодых людей на массовое торжество она планирует квестами и интерактивными играми, а также бесплатным питанием.

«Будут кафе бесплатные. Только при условии, если заходит пара. Пару будут кормить бесплатно», — заявила она.

По словам телеведущей, она уже организовывала День знакомств. В результате впоследствии было сыграно три свадьбы.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Роза Сябитова отреагировала на призыв протоиерея Дмитрия Смирнова закрыть телешоу «Давай поженимся!». Телеведущая отметила, что передачу «любит народ», и похвасталась, что у героев программы «более 300 рождённых детей в браках».

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