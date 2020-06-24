Беременная Александра Черно уже в июле должна стать мамой. Сейчас девушка вместе со своим мужем Иосифом Оганесяном ушли в декретный отпуск. Ребята постоянно думают о предстоящих родах и готовятся к появлению в их жизни ребенка.



На днях, за несколько недель до предполагаемого срока родоразрешения, Саша отпраздновала свой день рождения. Вот только этот праздничный день был омрачен неприятными новостями от доктора, который ведет беременность Черно.



Так, после очередного УЗИ-обследования врач предположил, что беременность будущей мамы может затянуться на несколько недель. Медики будут мониторить состояние плода, и если с ним все будет хорошо, то Саше искусственно простимулируют родоразрешение. Девушку страшит это известие – она очень переживает, что не сможет родить естественно в положенный срок. Напомним, перед родами Черно стала страдать от проблем со здоровьем – ей даже ставили капельницы.