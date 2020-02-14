День голосования по поправкам в Конституцию России будет выходным, но не за счет других нерабочих праздничных дней. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на расширенном совещании по обсуждению проекта о поправках в пятницу, 14 февраля.

Накануне, 13 февраля, во время встречи с рабочей группой по поправкам в Основной закон, президент России Владимир Путин поддержал идею сделать выходным день голосования по Конституции. Он призвал «не вытаскивать» потом этот выходной из каких-то праздников, например майских или новогодних.

О том, что голосование планируется провести в будний день, который могут объявить выходным сообщали 11 февраля источники РБК, близкие к администрации президента. Основная рассматриваемая дата — 22 апреля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что это один из возможных вариантов, но итогового решения пока нет.

Путин предложил внести изменения в Конституцию во время послания Федеральному собранию 15 января. Президент внес проект закона о поправках в Госдуму 20 января, который нижняя палата парламента приняла в первом чтении 23 февраля. Российский лидер также создал рабочую группу, в которую вошли 75 человек из разных сфер. Она совместно с Центризбиркомом разрабатывает формат голосования. 14 февраля президент поручил ЦИК провести голосование по поправкам.