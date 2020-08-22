Шестилетний Вова Киселев, несмотря на свой юный возраст, настоящий патриот. А потому пропустить праздник в честь российского триколора никак не мог.

«Сегодня — день флага моей страны. Поэтому я сегодня с ним здесь езжу», — заявил мальчик.

На Олимпийской аллее собрались пензенцы разных возрастов. Они испытывают гордость за государство, в котором живут.

«Три цвета — вера, надежда, любовь. Родина — она как мама: любимая и единственная. И флаг — символ нашего Отечества», — констатировала начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Велопарад в стиле триколор проводится в Пензе второй год подряд. Участники могут использовать любые средства передвижения, но один из элементов одежды обязательно должна соответствовать названию мероприятия.

«Велосипеды, самокаты, ролики — с одним условием: футболка должна быть белая, синяя либо красная», — пояснила заместитель директора по культурно-досуговой работе ЦПКиО им. В. Г. Белинского Екатерина Шумилкина.

Длина дистанции — немногим больше двух километров. После того как финишировал последний зарегистрированный участник велопарада, состоялся розыгрыш призов.