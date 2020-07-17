17 июля ежегодно в России отмечается День авиации Военно-морского флота (ВМФ).

Праздник был учрежден в соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации № 253 от 15 июля 1996 года «О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности», а дата выбрана в память о первой победе русских морских летчиков в воздушном бою над Балтийским морем, произошедшей 17 июля (4 июля по старому стилю) 1916 года. В этот день четыре гидросамолета поднялись с авианосного судна «Орлица» Балтийского флота в воздух и вступили в бой над морем с четырьмя немецкими самолетами для защиты от их ударов русской военно-морской базы на острове Сааремаа. В ходе сражения, закончившегося полной победой русских морских летчиков, два кайзеровских аэроплана были сбиты, а два обратились в бегство. Этот день принято считать днем рождения морской авиации российского Военно-морского флота.

С момента зарождения самолетостроения в России делались попытки использовать аэропланы для нужд армии и флота. В 1909 году капитан Лев Мациевич на заседании Морского технического комитета в докладе «О типе морского аэроплана» изложил идею о возможности использования летательных аппаратов с кораблей. Он же разработал проект специального аэроплана с усиленным шасси, что вызывалось условиями посадки на корабль.

В 1910 году при «Особом комитете по усилению русского флота на добровольные пожертвования» был образован Отдел воздушного флота. Началось всестороннее изучение свойств аэропланов и возможностей их боевого применения на море.

В это же время в Европе и Америке полным ходом велись работы по созданию летательных аппаратов тяжелее воздуха и использованию их в военных целях.

Поэтому весной 1910 года группа российских морских офицеров и нижних чинов была отправлена для обучения воздухоплаванию за границу. Они и стали первыми морскими летчиками России, принявшими впоследствии самое активное участие в создании морской авиации.

Зарождение морской авиации связано с созданием гидросамолетов (Франция, США, Россия) и успешного опыта взлета и посадки самолета на надводный корабль.

В марте 1910 года французский инженер Анри Фабр совершил первый успешный взлет с воды на гидросамолете, а в августе 1911 года – первый полет на самолете-амфибии. Первый в России поплавковый самолет построил инженер Яков Гаккель в феврале 1911 года. Первый успешный взлет колесного самолета с палубы корабля был выполнен в ноябре 1910 года американским летчиком Юджином Эли с крейсера «Бирмингем»; он же в январе 1911 года осуществил первую успешную посадку самолета на палубу крейсера «Пенсильвания».

Первыми корабельными самолетами стали гидросамолеты, спускаемые подъемным краном на воду для взлета и поднимаемые на корабль с воды после посадки, что объяснялось дешевизной и простотой исполнения такого способа организации полетов на море.

Для подъема отечественного морского самолетостроения в 1911-1913 годах русским правительством были закуплены самолеты за рубежом. Такие же самолеты в модифицированном виде потом строились на отечественных заводах. В российском флоте впервые в мире в 1913 году было начато переоборудование пароходов в авиатранспорты.

В составе Российского императорского флота морская авиация смогла утвердиться после одобрения в конце 1912 года письменного доклада начальника Морского Генерального штаба (МГШ) вице-адмирала Александра Ливена о плане создания на флотах авиационных отрядов. Этот документ послужил также основанием для учреждения Опытной авиационной станции (ОАС) Балтийского флота, которая стала первой войсковой частью морской авиации, официально сформированной в соответствии с решением правительства России.

Накануне Первой мировой войны (1914-1918) на Балтийском и Черноморском флотах имелось по одному гидроавиационному отряду, предназначенному для наблюдения за районами подходов к пунктам базирования и побережью. В ходе боевых действий наряду с задачами дозора, разведки, целеуказания и корректировки артиллерийского огня морская авиация стала вести поиск подводных лодок, прикрывать корабли и пункты базирования, наносить бомбовые удары по морским и наземным целям.

В 1915-1916 годах на ее вооружение поступили отечественные летающие лодки М-5 и М-9 Дмитрия Григоровича, отличавшиеся высокими для того времени летными характеристиками. К 1917 году морская авиация ВМФ Российской империи насчитывала 269 гидросамолетов, летающих лодок отечественных конструкций и колесных истребителей иностранного производства. После Октябрьской революции 1917 года осталось лишь 40% парка авиации России. Большая часть самолетов была неисправной.

Регулярные части советской морской авиации были созданы в 1918 году и принимали участие в Гражданской войне (1917-1922), взаимодействуя с кораблями и войсками в боях под Петроградом (ныне Санкт-Петербург), на Балтике, Черном море, на реках Волга, Кама, Северная Двина и Онежском озере.

В 1920 году морская авиация была передана в Рабоче-крестьянский Красный Воздушный Флот (с 1924 года – Военно-воздушные силы Рабоче-крестьянской Красной армии, ВВС РККА). В оперативном отношении она оставалась в подчинении командующих морскими силами (флотами). В декабре 1920 года были созданы Воздушные флоты (с 1924 года – ВВС) Балтийского, Черного и Азовского морей, а в середине 1930-х годов – Тихоокеанского и Северного флотов.

С мая 1935 года по январь 1937 года морская авиация входила в состав Рабоче-крестьянского Красного флота (РККФ), затем вновь была переподчинена ВВС РККА.

Она участвовала в боевых действиях в районе озера Хасан и в советско-финляндской войне 1939-1940 годов.

К началу Великой Отечественной войны (1941-1945) морская авиация включала ВВС Северного, Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского флотов, отдельные авиационные части Каспийской, Амурской, Пинской военных флотилий, части центрального подчинения. На каждом флоте было по две авиационные бригады и по несколько отдельных эскадрилий. ВВС ВМФ насчитывала около 2,5 тысячи самолетов, из них 45% истребителей, 25% самолетов-разведчиков, 14% бомбардировщиков и 10% торпедоносцев. Значительная часть летательных аппаратов была устаревшей конструкции. Уже в ходе войны авиация ВМФ перевооружалась на новую авиационную технику.

В начале Великой Отечественной войны морская авиация действовала в основном на сухопутных фронтах. В августе-сентябре 1941 года летчики Балтийского флота совершили восемь налетов на Берлин и другие объекты Германии. С 1943 года главные усилия морской авиации были направлены на уничтожение кораблей и морских транспортных средств противника. Всего на счету советских морских летчиков свыше 700 потопленных кораблей и 5,5 тысячи уничтоженных самолетов противника. 241 авиатору было присвоено звание Героя Советского Союза, а пять человек удостоены его дважды.

В послевоенные годы морская авиация прошла перевооружение на реактивные самолеты, получила новые средства поражения – управляемые и неуправляемые ракеты, бомбы, торпеды и ракеты с ядерными зарядами и др. В 1960-1961 годах была ликвидирована минно-торпедная и истребительная авиация и созданы новые рода авиации – ракетоносная и противолодочная. С созданием советских авианесущих кораблей появилась палубная авиация.

После распада СССР части морской авиации, находившиеся на территории РСФСР, вошли в состав Вооруженных Сил Российской Федерации.

В современной России морская авиация является родом сил Военно-морского флота, предназначенным для поиска и уничтожения боевых сил флота противника, десантных отрядов, конвоев и одиночных кораблей (судов) в море и на базах; прикрытия группировок кораблей и объектов флота от ударов противника с воздуха; уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет; ведения воздушной разведки; наведения на корабельные силы противника своих ударных сил и выдачи им целеуказания. Основу морской авиации составляют самолеты и вертолеты различного назначения.

Функционально морская авиация подразделяется на рода авиации: морскую ракетоносную; противолодочную; истребительную; разведывательного и вспомогательного назначения (дальнего радиолокационного обнаружения и наведения, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), противоминную, обеспечения управления и связи, заправки летательных аппаратов топливом в воздухе, поисково-спасательную, транспортную, санитарную).

По месту базирования подразделяется на палубную авиацию (на авианесущих кораблях) и авиацию берегового базирования (на аэродромах).

Дальнейшее развитие авиации ВМФ идет в направлении совершенствования всех типов летательных аппаратов, увеличения их скорости, дальности и продолжительности полета, оснащения высокоточным управляемым оружием, широкого внедрения электронно-вычислительной техники, систем и методов управления, средств автоматизации сбора, обработки информации и выдачи целеуказания для поражения любых целей с высокой точностью, создания средств поиска и поражения надводных и подводных целей на новых физических принципах, повышения их незаметности и боевой устойчивости.

ВМФ России до 2030 года в рамках модернизации авиапарка получит новые палубные истребители, самолеты радиолокационного дозора и беспилотные летательные аппараты корабельного базирования.

В 2019 году Воздушно-космические силы и авиацию ВМФ поступили более 1,4 тысячи самолетов и вертолетов.

Начальник морской авиации ВМФ России – генерал-майор Игорь Кожин.

(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат, Москва. В 8 томах, 2004 г.)

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