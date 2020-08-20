55-летняя Харрис стала первой афроамериканкой, выдвинутой на этот пост.
Она будет избираться вместе с Джо Байденом, которого накануне выдвинули официальным кандидатом в президенты США от демократов.
Харрис, выступая на съезде, заявила о проблеме структурного расизма в стране. По ее словам, такой расизм выражается в виде неравенства в сфере образования, здравоохранения, обеспечения занятости, а также в «чрезмерном применении силы полицией».
Ранее Харрис баллотировалась на пост президента, но не показала значительных результатов на праймериз.
Выборы президента пройдут в США 3 ноября. От республиканцев в них будет участвовать действующий глава государства Дональд Трамп.