Фотографии фронтовиков, демонтированные со Стены Памяти в центре Истры 30 декабря, вернули на место вечером в этот же день. Об этом рассказал «Известиям» председатель Истринского совета ветеранов Анатолий Тарелкин 31 декабря.

По его словам, стенды вернули на место после общественного резонанса в СМИ, однако без реставрации. «Абсолютно как было, в таком же состоянии оставили», — сказал Тарелкин.

По его словам, 10 января в местном Доме ветеранов пройдет совещание с привлечением общественности, на котором будет поднят вопрос о новой площадке для фотографий фронтовиков возле самого Дома ветеранов.

«У нас есть мысль, организовать ветеранский уголок, чтобы не распылять памятные объекты», — добавил председатель Истринского совета ветеранов. При этом и Дом ветеранов, и Стена Памяти находятся в центре города.

Накануне, 30 декабря, стало известно, что место стендов с фотографиями ветеранов заняла новогодняя инсталляция. После общественного резонанса в СМИ в администрации городского округа Истра заявили, что фотографии фронтовиков сняли на время, пока проводились строительно-монтажные работы по новогоднему оформлению. Стенды пообещали вернуть на место после завершения работ, пишет РЕН ТВ.

Летом президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Года памяти и славы. Ранее в декабре Путин поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой подготовить предложения по выплатам ветеранам Великой Отечественной войны к 75-летию Победы.